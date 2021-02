Una Vita, anticipazioni spagnole: Ramon odia i poliziotti, Genoveva aggredita (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A poche settimane dal gran finale, le inedite anticipazioni di Una Vita che giungono direttamente dalla Spagna rivelano nuove complicazioni per Genoveva. La donna, che dopo il salto temporale di cinque anni è tornata ad Acacias sposata con Aurelio, avrà a che fare con le mire vendicative di quest'ultimo. Per Felipe, invece, la situazione sarà abbastanza traballante a causa della sua salute e della nuova infermiera Dori. Ramon, che dopo la morte di Antonito e Carmen risulterà profondamente cambiato, avrà uno scontro verbale con Fidel e verrà alla luce un suo segreto inaspettato! anticipazioni Una Vita, Genoveva perde i sensi dopo l'aggressione Dopo aver scoperto l'amara verità sulla sua sposa Genoveva, Aurelio si accingerà a vendicare la morte di ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A poche settimane dal gran finale, le ineditedi Unache giungono direttamente dalla Spagna rivelano nuove complicazioni per. La donna, che dopo il salto temporale di cinque anni è tornata ad Acacias sposata con Aurelio, avrà a che fare con le mire vendicative di quest'ultimo. Per Felipe, invece, la situazione sarà abbastanza traballante a causa della sua salute e della nuova infermiera Dori., che dopo la morte di Antonito e Carmen risulterà profondamente cambiato, avrà uno scontro verbale con Fidel e verrà alla luce un suo segreto inaspettato!Unaperde i sensi dopo l'aggressione Dopo aver scoperto l'amara verità sulla sua sposa, Aurelio si accingerà a vendicare la morte di ...

matteosalvinimi : #Salvini: #Lockdown? Dalla comunità scientifica a supporto del governo serve una proposta unica e nelle sedi opport… - HuffPostItalia : È morto di Covid Giuseppe Basso, l'oncologo che ha salvato centinaia di bambini dal tumore - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Febbraio: C’è vita nei giallorosa. Una sponda per Conte - DPentiti : #MegaMidweekRevival Perché anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e… - Veronic55288828 : RT @ElisaCuccolo: PICCOLA HANA ?? Arrivata dalla Bosnia col suo zainetto In Cerca Di Fortuna ?? Ha Solo 10 Mesi e Ha Gia' Visto Tante Cose… -