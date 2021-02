Una Vita, anticipazioni spagnole: Genoveva sconvolgerà Felipe (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ad Acacias le vicende e gli intrighi di Genoveva Salmeron continueranno ad appassionare il pubblico di Una Vita, come rivelano le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5.Nel corso delle prossime puntate che saranno trasmesse in Italia, infatti, la dark lady continuerà a portare avanti il suo malefico piano per dividere una volta per tutte Marcia e Felipe e conquistare il cuore dell'avvocato e la donna farà passi da gigante soprattutto dopo che la brasiliana ha deciso di lasciare per sempre l'Alvarez Hermoso per dedicarsi al suo matrimonio con Santiago. A quel punto, Felipe si lascerà consolare e sostenere da Genoveva con cui inizierà ad uscire per distrarsi trascorrendo dei momenti molto piacevoli e spensierati che lo spingeranno a continuare la sua ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ad Acacias le vicende e gli intrighi diSalmeron continueranno ad appassionare il pubblico di Una, come rivelano ledella soap opera di Canale 5.Nel corso delle prossime puntate che saranno trasmesse in Italia, infatti, la dark lady continuerà a portare avanti il suo malefico piano per dividere una volta per tutte Marcia ee conquistare il cuore dell'avvocato e la donna farà passi da gigante soprattutto dopo che la brasiliana ha deciso di lasciare per sempre l'Alvarez Hermoso per dedicarsi al suo matrimonio con Santiago. A quel punto,si lascerà consolare e sostenere dacon cui inizierà ad uscire per distrarsi trascorrendo dei momenti molto piacevoli e spensierati che lo spingeranno a continuare la sua ...

