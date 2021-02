Una Vita | anticipazioni 18 febbraio | paure e sospetti

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La veglia funebre in commemorazione di Martin sarà al centro della puntata di Unadi giovedì 18, come rivelano le. Casilda sarà in preda all'ansia e inizialmente in chiesa si presenteranno solo Marcia e Santiago spingendo la giovane a credere che tutti abbiano dimenticato la celebrazione. Poco dopo, però, faranno il loro ingresso anche Ramon, Carmen, Lolita, Antonito, Liberto, Rosina e persino Genoveva e Felipe, tutti pronti a ricordare il ragazzo morto in circostanze drammatiche. Josè, intanto, sarà impegnato a consolare Bellita, preoccupata per la pellicola di Carchano che verrà proiettata in tutto il mondo, mentre Emilio temerà che la Del Campo possa lasciare il quartiere insieme a Cinta per trasferirsi in Argentina. Più tardi, Ramon farà un altro regalo a Lolita e la ragazza si deciderà a dirgli ...