Una Vita, 17 febbraio 2021: anticipazioni puntata di oggi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Una Vita, 17 febbraio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 17 febbraio 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Il film del Carchano si è rivelato un vero disastro per la famiglia Dominguez. Dopo la proiezione è parso chiaro a tutti il vero intento dell'uomo: rovinare la reputazione di Bellita. Nel film infatti, senza troppe velature (la protagonista si chiama proprio Bellita) è stato fatto il ritratto di un'artista arrivista, spudorata e senza talento. Il Carchano per tutto questo tempo ha nascosto una scarsa stima e un grande risentimento per l'artista. Secondo il suo parere, il successo e i riconoscimenti ...

