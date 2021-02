Una nuova squadra per Luca Antonelli: ha firmato con i Miami Fc (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luca Antonelli è stato un protagonista con la maglia del Milan, adesso ha deciso di iniziare una nuova avventura, esattamente dagli USA. Il terzino sinistro si era svincolato la scorsa stagione dopo l’esperienza con la maglia dell’Empoli, negli ultimi minuti ha firmato il nuovo contratto con i Miami Fc, squadra che milita in USL Championship, la seconda divisione statunitense. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato sul sito ufficiale, il calciatore giocherà nella squadra dove ha allenato Alessandro Nesta dal 2015 al 2017. La carriera di Luca Antonelli Foto di Claudio Giovannini / AnsaLuca Antonelli è un calciatore italiano. Gioca come terzino sinistro ed è figlio d’arte, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è stato un protagonista con la maglia del Milan, adesso ha deciso di iniziare unaavventura, esattamente dagli USA. Il terzino sinistro si era svincolato la scorsa stagione dopo l’esperienza con la maglia dell’Empoli, negli ultimi minuti hail nuovo contratto con iFc,che milita in USL Championship, la seconda divisione statunitense. La conferma è arrivata direttamente dal club attraverso un comunicato sul sito ufficiale, il calciatore giocherà nelladove ha allenato Alessandro Nesta dal 2015 al 2017. La carriera diFoto di Claudio Giovannini / Ansaè un calciatore italiano. Gioca come terzino sinistro ed è figlio d’arte, ...

pietroraffa : E anche oggi, con #bastalockdown, assistiamo a una nuova operazione di tweet bombing (da parte di 357 profili). Tra… - raffaellapaita : «Il tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo. Oggi noi abbiamo, come acc… - Treccani : La Divina Commedia emoziona di più chi la conosce meglio. E allora emozioniamoci con una nuova serie di approfondim… - nemesi333 : RT @AntonioSocci1: L’#euro? Nei secoli e nei millenni. Irreversibile. Dunque è eterno. Come Dio. Non credono nell’immortalità dell’anima, m… - laureali : RT @DantiNicola: Le nuove varianti del Covid19 impongono all'Unione Europa una nuova strategia. E quella tracciata oggi dalla Presidente @… -