Un libro celebra Sivori “Maradona prima che arrivasse Maradona” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 16 anni che è morto Omar Sivori. Un “Maradona prima che arrivasse Maradona”. Così scrive Andrea Bosco in ‘Sivori, l’angelo con la faccia sporca’, libro che celebra un talento infinito che “ha avuto la sfortuna di vivere in un’epoca con poca televisione”. Ne parla il Corriere della Sera. Sivori ha vissuto “nel calcio della poesia, con irriverenza e maestria. È stato grande, ma non sarà mai definito il più grande. Come probabilmente sarebbe accaduto se fosse vissuto in un mondo tecnologicamente colorato”. Nel libro si parla ovviamente della sua tappa napoletana: “ci andò ovviamente in treno e non riuscì nell’impresa riuscita solo a Maradona, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono 16 anni che è morto Omar. Un “che”. Così scrive Andrea Bosco in ‘, l’angelo con la faccia sporca’,cheun talento infinito che “ha avuto la sfortuna di vivere in un’epoca con poca televisione”. Ne parla il Corriere della Sera.ha vissuto “nel calcio della poesia, con irriverenza e maestria. È stato grande, ma non sarà mai definito il più grande. Come probabilmente sarebbe accaduto se fosse vissuto in un mondo tecnologicamente colorato”. Nelsi parla ovviamente della sua tappa napoletana: “ci andò ovviamente in treno e non riuscì nell’impresa riuscita solo a, ...

