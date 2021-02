Ultime Notizie Roma del 17-02-2021 ore 17:10 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura guerra la pandemia Uniti tutti nella trincea contro il nemico comune e poi ricostruire come nell’immediato dopoguerra il premier Mario Draghi illustra in Senato il programma dell’esecutivo che definisce il governo del paese transizione verso uno sviluppo ambientale sostenibile protezione del lavoro ci chiedo Quali attività garantire quali accompagnare al cambiamento riforme fiscali della pubblica amministrazione della Giustizia ancoraggio all’Europa e al piano vaccini utilizzare tutte le strutture pubbliche private e mobilitare tutte le energie Protezione Civile Forze Armate volontari la scuola di guardi il calendario alle esigenze della pandemia e recuperare le ore di Didattica in presenza aperte intanto incognita varianti per i test antigenici ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura guerra la pandemia Uniti tutti nella trincea contro il nemico comune e poi ricostruire come nell’immediato dopoguerra il premier Mario Draghi illustra in Senato il programma dell’esecutivo che definisce il governo del paese transizione verso uno sviluppo ambientale sostenibile protezione del lavoro ci chiedo Quali attività garantire quali accompagnare al cambiamento riforme fiscali della pubblica amministrazione della Giustizia ancoraggio all’Europa e al piano vaccini utilizzare tutte le strutture pubbliche private e mobilitare tutte le energie Protezione Civile Forze Armate volontari la scuola di guardi il calendario alle esigenze della pandemia e recuperare le ore di Didattica in presenza aperte intanto incognita varianti per i test antigenici ...

fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - fanpage : Variante inglese, stop agli spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia di Ancona - fanpage : Draghi risponde a Salvini: “Questo governo sostiene l’irreversibilità dell’Euro” #Senato #17febbraio - LenaPoros : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sale al 4… - Agenzia_Ansa : #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sal… -