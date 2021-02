Ultime Notizie Roma del 17-02-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)dailynews radiogiornale è ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’antitrust ha sanzionato per €7000000 Facebook Ireland and Facebook per non aver ottemperato indicazioni di rimuovere la pratica scorretta sull’uso dei dati degli utenti non aver pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta nel 2018 l’autorità aveva accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi non informatori dell’attività di raccolta dei dati con intento commerciale Il presidente del consiglio incaricato Mario Draghi arriva in Senato per presentare il suo governo per chiedere la fiducia il suo obiettivo è quello di promuovere iniziative comune sulle grandi sfide del paese delle meraviglie sanitari economiche e sociali fino alla transizione ecologica e alla innovazione digitale proprio a Palazzo Madama Si è costituito un ...