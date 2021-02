UFFICIALE Marko Livaja firma con l’Hajduk Spalato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Marko Livaja è un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato. L’attaccante ha siglato un contratto sino al termine della stagione Marko Livaja è un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato. L’attaccante, come confermato dal club croato, ha siglato un contratto sino al termine della stagione dopo aver rescisso il contratto con l’AEK Atene. Livaja è cresciuto nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato prima di essere ceduto all’Inter nel 2010 quando aveva sedici anni. Ponovno u bijelom dresu: Marko Livaja se vratio u Hajduk! • https://t.co/JGny0LEQEa #Hajduk pic.twitter.com/D5Eho3dYpc — HNK Hajduk Split (@hajduk) February 17, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è un nuovo giocatore del. L’attaccante ha siglato un contratto sino al termine della stagioneè un nuovo giocatore del. L’attaccante, come confermato dal club croato, ha siglato un contratto sino al termine della stagione dopo aver rescisso il contratto con l’AEK Atene.è cresciuto nel settore giovanile delprima di essere ceduto all’Inter nel 2010 quando aveva sedici anni. Ponovno u bijelom dresu:se vratio u Hajduk! • https://t.co/JGny0LEQEa #Hajduk pic.twitter.com/D5Eho3dYpc — HNK Hajduk Split (@hajduk) February 17, 2021 Leggi su Calcionews24.com

