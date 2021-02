Ufficiale | cancellata la UEFA Youth League 20 21 Il comunicato

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Comitato Esecutivo dell’ha deciso di annullare l’edizione 2020/21 dellaa causa della pandemia di COVID-19 e dei suoi effetti sull’organizzazione delle competizioni. Questo il: “Il comitato aveva inizialmente deciso lo scorso anno di modificare il format della manifestazione e di ritardarne l’inizio, ma da allora le varie misure imposte dalle autorità sanitarie di tutta Europa hanno continuato ad evolversi. Le limitazioni ai viaggi che interessano i club partecipanti creano grosse difficoltà per l’organizzazione delle partite e due club si sono già ritirati dalla competizione. Il Comitato Esecutivoha sottolineato che non c’è possibilità di posticipare ulteriormente l’inizio della competizione e che la salute e la ...

La Youth League 2020-21 è stata cancellata ufficialmente per Coronavirus, questo è stato il verdetto dato quest'oggi dalla UEFA ...Il Comitato Esecutivo dell'UEFA ha deciso di annullare l'edizione 2020/21 della UEFA Youth League a causa della pandemia di COVID-19 e dei suoi effetti sull'organizzazione ...