Tyson | “Venivo da una maratona di sesso | così mi hanno messo al tappeto la prima volta”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mikel’11 febbraio 1990, in Giappone, finì alper lain carriera, dopo trentasette vittorie. Fu sconfitto dall’americano James Douglas, e da unadi. Lo racconta lo stesso ex pugile nella sua autobiografia: “Non volevo combattere. Tutto ciò che mi interessava era fare festa e farecon donne”.racconta che arrivò sul ring totalmente sfatto e poco allenato. “In quei giorni in Giappone ho fattocon le cameriere e ho incontrato una giovane donna giapponese con cui avevo fatto. Quando mia moglie andava a fare la spesa, io andavo nella stanza di questa ragazza. Èche mi sono allenato per il combattimento. Il giorno...

