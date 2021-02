Tutti i soldi che guadagnano i grillini: ecco perché ingoiano tutto pur di salvare lo stipendio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I grillini attaccati alla poltrona per salvare lo stipendio da parlamentare. Anche se questo significa ingoiare bocconi amaro, scordarsi tutte le promesse fatte alla base, tradire i principi del Movimento e andare avanti a testa bassa. L’importante è arrivare a fine legislatura. Il resto non importa. È quello che sta accadendo all’interno del M5S. Come si legge su La Verità a rivelare la linea grillina sono i curriculum: se prima erano squattrinati adesso guadagnano fino a 98mila euro a parlamentare. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro elenca uno per uno quanto guadagnavano i grillini prima di varcare la soglia del Parlamento e quanto guadagnano adesso. La maggior parte di loro sono quarantenni e hanno poche o scarse esperienze lavorative. Ora devono fare i conti coi ribelli, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Iattaccati alla poltrona perloda parlamentare. Anche se questo significa ingoiare bocconi amaro, scordarsi tutte le promesse fatte alla base, tradire i principi del Movimento e andare avanti a testa bassa. L’importante è arrivare a fine legislatura. Il resto non importa. È quello che sta accadendo all’interno del M5S. Come si legge su La Verità a rivelare la linea grillina sono i curriculum: se prima erano squattrinati adessofino a 98mila euro a parlamentare. Il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro elenca uno per uno quanto guadagnavano iprima di varcare la soglia del Parlamento e quantoadesso. La maggior parte di loro sono quarantenni e hanno poche o scarse esperienze lavorative. Ora devono fare i conti coi ribelli, ...

