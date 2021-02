Turris-Palermo, Fabiano avverte: “I rosa troveranno una squadra agguerrita, venderemo cara la pelle” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Poco più di tre ore e sarà Turris-Palermo.Intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia del match in programma alle ore 15 allo Stadio "Amerigo Liguori", valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico della Turris si è espresso sul momento della sua squadra. Nelle ultime cinque partite, i corallini hanno collezionato ben quattro sconfitte, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso dicembre.Turris-Palermo, SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI"In tre anni siamo stati sempre in sintonia con la società e in questo momento serve solo sostegno mentale. È facile salire sul carro dei vincitori. Mi assumo tutte le responsabilità, ma stiamo vicini a questa squadra, che merita tutto il rispetto. Dobbiamo trovare ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Poco più di tre ore e sarà.Intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia del match in programma alle ore 15 allo Stadio "Amerigo Liguori", valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico dellasi è espresso sul momento della sua. Nelle ultime cinque partite, i corallini hanno collezionato ben quattro sconfitte, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso dicembre., SCELTE E DUBBI DI BOSCAGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI"In tre anni siamo stati sempre in sintonia con la società e in questo momento serve solo sostegno mentale. È facile salire sul carro dei vincitori. Mi assumo tutte le responsabilità, ma stiamo vicini a questa, che merita tutto il rispetto. Dobbiamo trovare ...

