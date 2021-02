Tuiach disgustoso | deride l' attivista gay picchiato | ' Avrà litigato col fidanzato per la vasellina'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Fabio, consigliere triestino, non è nuovo a uscite orribili sui temi più svariati. In ordine sparso:è lo stesso che ha attaccato Liliana Segre dicendo che ha offeso i cristiani dicendo ...

...è quello che ha detto che i femminicidi sono un'invenzione della sinistra ;è quello che aveva insultato le famiglie arcobaleno con parole irripetibili. Ed è sempre nel solco dell'......è quello che ha detto che i femminicidi sono un'invenzione della sinistra ;è quello che aveva insultato le famiglie arcobaleno con parole irripetibili. Ed è sempre nel solco dell'...Il consigliere comunale di Trieste: "Ricordiamoci che in molti paesi al mondo non esiste il reato di omofobia perché per i gay c'è il carcere o la pena di morte" ...