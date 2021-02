(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Donald. L’ex presidente ha fatto sapere che l’ex sindaco di New York City resta suo amico e alleato, ma non lo rappresenterà più in alcuna questione legale.aveva precedentemente espresso la sua insoddisfazione per l’azione dinel sostenere la tesi delle elezioni truccate. Inoltreha deciso dire

OperaFisista : Trump scarica Giuliani, non è più il suo legale - Nord America - ANSA - MoliPietro : Trump scarica Rudy Giuliani e Mitch McConnell - Open_gol : C'eravamo tanto amati - CorriereQ : Trump scarica Giuliani, non è più il suo legale - Notiziedi_it : Trump scarica Giuliani e dichiara guerra al leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell -

Ultime Notizie dalla rete : Trump scarica

ROMA -contro tutti. Donaldva avanti a spada tratta e lancia fendenti a destra e a manca. L'ex presidente degli States, a sorpresa,anche Rudolph Giuliani e attacca a testa bassa Addison Mitchell "Mitch" McConnell ...DonaldRudolph Giuliani: il tycoon ha fatto sapere che l'ex sindaco di New York resta un suo "amico ed alleato", ma attualmente non lo rappresenta più in alcuna questione legale. Eppure sono ...Donald Trump scarica Rudolph Giuliani: il tycoon ha fatto sapere che l’ex sindaco di New York resta un suo “amico ed alleato”, ma attualmente non lo rappresenta più in alcuna questione legale. Eppure ...Dopo l'assoluzione al processo di impeachment Trump torna sulla scena politica americana e scarica Rudy Giuliani e Mitch McConnell.