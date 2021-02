Trump dichiara guerra a McConnell | Politico da strapazzo | Gop lo abbandoni

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Montano le divisioni nel Gop. L’ex presidente Usa Donaldha bollato Mitchcome un “da”, giorni dopo che il senatore repubblicano lo ha denunciato come incitatore dell’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti - pur esprimendosi contro la sua condanna al processo di impeachment al Senato. “Il Partito Repubblicano non potrà mai più essere rispettato o forte con ‘leader’ politici come il senatore Mitchal suo timone”, ha dettoin unazione rilasciata dal suo comitato di azione politica. “Mitch è un burberocupo, scontroso e senza sorrisi, e se i senatori repubblicani rimarranno con lui, non vinceranno di nuovo”, ha scritto ancora. L’attacco è arrivato pochi giorni dopo la ...

