Troppo City anche per Ancelotti: Guardiola vola a +10 su United e Leicester (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Manchester City ha messo il turbo. E ha tutta l'aria di essere quasi imprendibile per le avversarie. La squadra di Guardiola vince 3 - 1 sul campo dell'Everton nel recupero della sedicesima ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Msterha messo il turbo. E ha tutta l'aria di essere quasi imprendibile per le avversarie. La squadra divince 3 - 1 sul campo dell'Everton nel recupero della sedicesima ...

ETGazzetta : Troppo City anche per Ancelotti: Guardiola vola a +10 su United e Leicester #EvertonCity - Togar81769179 : @GianluBagnu In questo momento nessuno è in grado di dar fastidio al City di Guardiola, è in forma il Chelsea ma è troppo distante - Giancar20108099 : @_enz29 @MarcoZH11 Ma perché tu sai dov'è il presidente del Manchester city o united? Dai dov'è quello del PSG, sai… - jumped126 : @Magobobo98 @lmNotMajico @sburrotre Mi sembra di aver motivato e di aver specificato che non sono troppo sicuro, a… - CiTy_c1t1 : @rarelino Troppo -