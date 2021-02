Trentalange: “Gli arbitri parleranno a fine gara? Perchè no!” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alfredo Trentalange, neo-eletto presidente dell’Associazione Italiana arbitri, ha parlato a Il Messaggero sui temi della classe arbitrale, sul Var e sulla possibilità degli arbitri di poter parlare a fine partita. Queste le parole di Trentalange: “Giovani arbitri? A loro dobbiamo rivolgerci per recuperare la vocazione. Per farlo dobbiamo capirli e per farci indicare la via dovremo scendere sul loro terreno, quello del comunicare. Possibilità di parlare a fine partita? Perché no. Rispettando il lavoro del giudice sportivo, che è primario, spiegare alcune decisioni aiuterebbe anche ad apprendere meglio il regolamento. Trasparenza concetto chiave, vogliamo rendere chiare le valutazioni, le relazioni, i contratti e i bilanci, con un occhio al movimento femminile. Dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alfredo, neo-eletto presidente dell’Associazione Italiana, ha parlato a Il Messaggero sui temi della classe arbitrale, sul Var e sulla possibilità deglidi poter parlare apartita. Queste le parole di: “Giovani? A loro dobbiamo rivolgerci per recuperare la vocazione. Per farlo dobbiamo capirli e per farci indicare la via dovremo scendere sul loro terreno, quello del comunicare. Possibilità di parlare apartita? Perché no. Rispettando il lavoro del giudice sportivo, che è primario, spiegare alcune decisioni aiuterebbe anche ad apprendere meglio il regolamento. Trasparenza concetto chiave, vogliamo rendere chiare le valutazioni, le relazioni, i contratti e i bilanci, con un occhio al movimento femminile. Dobbiamo ...

