Tragedia a Villar Perosa | perde la vita un giovane centauro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) 17 febbraio: durante le prime ore del pomeriggio della data odierna si è consumata una, Comune in Piemonte. Ecco cos’è successo aLungo la strada denominata “Ex Statale 23”, ha avuto luogo un incidente che ha visto coinvolti unmotociclista e un conducente di una auto dell’Acea (Società Italiana operante in attività di gestione e recupero di rifiuti e volta alla salvaguardia dell’ambiente). IlUcraino, di nome Anton Tymchyshyn, guidava un modello di Kawasaki 650 quando si è schiantato contro l’auto condotta da un cittadino Italiano di 57 anni. Ricostruendo la dinamica del sinistro, descritta da alcuni testimoni oculari, il conducente della moto procedeva ad una velocità sostenuta verso la località Pinasca, ...

L'Eco del Chisone

