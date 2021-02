(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOtto avvisi di conclusione indagini per altrettanti imprenditori e consulenti ambientali campani, toscani e cinesi, per reati che vanno dall’associazione a delinquere, all’organizzato diillecita gestione di migliaia di tonnellate dispeciali di varia natura, in alcuni casi anche pericolosi. E’ l’esito di un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri del Noe di Firenze sotto la direzione della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo toscano. L’indagine, rendono noto i carabinieri in un comunicato, con il supporto tecnico del personale dell’agenzia regionale per l’ambiente (Arpat) di Prato, ha consentito di svelare come il sodalizio criminale avesse allestito un redditiziodi ingenti ...

Notiziedi_it : Traffico illecito di rifiuti dalla Campania alla Toscana: 8 indagati - vincenzodeang1 : Traffico illecito dei rifiuti, adesso è allarme al Nord - corrmezzogiorno : #Napoli Traffico rifiuti da Campania a Toscana. otto indagati - IlTirrenoPrato : Chiusa un'indagine dei carabinieri del Noe di Firenze e dell'Arpat di Prato su un gruppo criminale di italiani e ci… - RosannaMarani : Operazione “Nero Wolf”: traffico illecito di cuccioli di cane, due uomini a processo - -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico illecito

Avvenire

... all'organizzato di rifiuti, alla illecita gestione di migliaia di tonnellate di rifiuti speciali di varia natura, in alcuni casi anche pericolosi. Le notifiche dei provvedimenti ...Nove ordinanze di custodia cautelare, due in carcere e sette ai domiciliari, sono in corso di esecuzione da parte della Polizia nell'ambito di un'operazione contro ildi droga a Potenza e in altri comuni della provincia. L'operazione, denominata Trilogy2, è coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano. La Polizia sta notificando ...Otto avvisi di conclusione indagini per imprenditori e consulenti ambientali campani, toscani e cinesi, per reati che vanno dall'associazione a delinquere, all'illecito traffico organizzato di rifiuti ...Otto avvisi di conclusione indagini per altrettanti imprenditori e consulenti ambientali campani, toscani e cinesi, per reati che vanno dall’associazione a delinquere, all’illecito traffico organizzat ...