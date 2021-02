Torture nel carcere di San Gimignano, condannati 10 agenti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) - condannati 10 agenti della polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano (Siena) accusati di avere usato metodi violenti nei confronti di un detenuto tunisino nella fase di trasferimento da una cella ad un'altra. A due agenti è stata inflitta una pena a 2 anni e 3 mesi di reclusione, a 7 agenti a 2 anni e 6 mesi e ad un agente a 2 anni e 8 mesi. Il pubblico ministero Valentina Magnini aveva chiesto 3 anni per otto agenti, 2 anni per un assistente capo e un anno e dieci mesi per un agente scelto. Gli accusati sono stati processati per i reati di tortura in concorso e lesioni aggravate in concorso. Secondo la Procura, gli agenti della polizia penitenziaria l'11 ottobre 2018 avrebbero presero parte a una sorta di spedizione punitiva nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Adnkronos) -10della polizia penitenziaria deldi San(Siena) accusati di avere usato metodi violenti nei confronti di un detenuto tunisino nella fase di trasferimento da una cella ad un'altra. A dueè stata inflitta una pena a 2 anni e 3 mesi di reclusione, a 7a 2 anni e 6 mesi e ad un agente a 2 anni e 8 mesi. Il pubblico ministero Valentina Magnini aveva chiesto 3 anni per otto, 2 anni per un assistente capo e un anno e dieci mesi per un agente scelto. Gli accusati sono stati processati per i reati di tortura in concorso e lesioni aggravate in concorso. Secondo la Procura, glidella polizia penitenziaria l'11 ottobre 2018 avrebbero presero parte a una sorta di spedizione punitiva nei ...

