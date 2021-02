Torture nel carcere di San Gimignano, 10 agenti condannati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Condannati dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di San Gimignano accusati di avere usato metodi violenti nei confronti di un detenuto tunisino nella fase di trasferimento da una cella ad un'altra. Due agenti sono stati condannati a due anni e tre mesi, sette a due anni e sei mesi ed uno a due anni e otto mesi. Il pubblico ministero Valentina Magnini aveva chiesto condanne a tre anni per otto agenti, a due anni per un assistente capo e ad un anno e dieci mesi per un agente scelto. Gli accusati dovevano rispondere dei reati di tortura in concorso e lesioni aggravate in concorso. Sulla base del dibattimento svoltosi con rito abbreviato, durante il quale sono state utilizzate immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono stati condannati questo pomeriggio dal giudice Jacopo Rocchi. Per tutti decisa l'interdizione ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Condannati dieci agenti della polizia penitenziaria deldi Sanaccusati di avere usato metodi violenti nei confronti di un detenuto tunisino nella fase di trasferimento da una cella ad un'altra. Due agenti sono stati condannati a due anni e tre mesi, sette a due anni e sei mesi ed uno a due anni e otto mesi. Il pubblico ministero Valentina Magnini aveva chiesto condanne a tre anni per otto agenti, a due anni per un assistente capo e ad un anno e dieci mesi per un agente scelto. Gli accusati dovevano rispondere dei reati di tortura in concorso e lesioni aggravate in concorso. Sulla base del dibattimento svoltosi con rito abbreviato, durante il quale sono state utilizzate immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono stati condannati questo pomeriggio dal giudice Jacopo Rocchi. Per tutti decisa l'interdizione ...

