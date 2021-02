Torriglia, vigili a casa di chi non si vaccina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il comune ligure invia gli agenti a casa degli over 80 "per avere la certezza che tutti sappiano di questa opportunità" Leggi su repubblica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il comune ligure invia gli agenti adegli over 80 "per avere la certezza che tutti sappiano di questa opportunità"

diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Vaccino per gli over 80, Toti: 45mila prenotazioni in 24 ore. E a Torriglia i vigili bussano a… - repubblica : Torriglia, vigili a casa di chi non si vaccina - StraNotizie : Torriglia, vigili a casa di chi non si vaccina - BabboleoNews : A #Torriglia i vigili a casa di chi non vuole il vaccino anti #Covid, il sindaco: “Dovranno rinunciare per iscritto… - rep_genova : Torriglia, vigili a casa di chi non si vaccina [aggiornamento delle 16:01] -