Torna Boris: ecco il trailer della quarta stagione, che andrà in onda su Disney+ – Il video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ora è ufficiale: Boris 4 si farà. Il trailer rilasciato nelle ultime ore ha riacceso l’attesa dei fan della serie che racconta il dietro le quinte dell’industria televisiva italiana. A dieci anni dall’ultima stagione, con decine di appelli e petizioni, il ritorno del regista Renè Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino, sarà realtà. La serie è in produzione e le riprese inizieranno in estate. La stagione dovrebbe avere 6 puntate da circa mezz’ora e sarà scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico insieme a Luca Vendruscolo, due dei tre ideatori della serie insieme a Mattia Torre, scomparso nel 2019. Una importante novità riguarda la piattaforma: la quarta stagione sarà infatti disponibile su Disney+, nella sezione Star, fresca ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ora è ufficiale:4 si farà. Ilrilasciato nelle ultime ore ha riacceso l’attesa dei fanserie che racconta il dietro le quinte dell’industria televisiva italiana. A dieci anni dall’ultima, con decine di appelli e petizioni, il ritorno del regista Renè Ferretti, interpretato da Francesco Pannofino, sarà realtà. La serie è in produzione e le riprese inizieranno in estate. Ladovrebbe avere 6 puntate da circa mezz’ora e sarà scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico insieme a Luca Vendruscolo, due dei tre ideatoriserie insieme a Mattia Torre, scomparso nel 2019. Una importante novità riguarda la piattaforma: lasarà infatti disponibile su, nella sezione Star, fresca ...

