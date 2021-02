Torino | Vagnati e il futuro in bilico | ecco chi potrebbe sostituirlo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilha ripreso a fare punti ma non trova la vittoria: Cairo tiene sotto esame Davideil punto della situazione Davide, direttore sportivo del, non starebbe vivendo un momento facile a livello professionale: gli scarsi risultati della squadra granata lo tengono inper la riconferma. Il contratto scade nel 2022 ma Cairo starebbe valutando la sua posizione. Intano a gennaio, secondo quanto riportato da Tuttosport, è tornato a circolare il nome di Faggiano:essere lui il prescelto ddel presidente. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati

Toro News

Ilha ripreso a fare punti ma non trova la vittoria: Cairo tiene sotto esame Davide. Ecco il punto della ......di mercato di Davide. Il dt lo seguiva dai tempi della Spal. Con la promozione in serie A lo Spezia in estate aveva chiuso alla partenza di Maggiore, ora resta da capire se ilpunterà ...Il Torino ha ripreso a fare punti ma non trova la vittoria: Cairo tiene sotto esame Davide Vagnati. Ecco il punto della situazione ...Cairo, Vagnati e lo stesso Nkoulou non usciranno bene dall'eventuale svincolo del centrale in estate: Nicola, invece, ha ottenuto il massimo ...