Toninelli tenta la voce grossa con Draghi | ' Lavori per l' Italia | non per le élite'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il senatore del M5s Danilo, nel corso del suo discorso al senato per la fiducia a Marioaha cercato di tenere il piede in due scarpe: da un lato di 'rispettare il mandato di Rousseau',...

Globalist.it

Il senatore del M5s Danilo, nel corso del suo discorso al senato per la fiducia a Mario Draghi ha cercato di tenere il piede in due scarpe: da un lato di 'rispettare il mandato di Rousseau', che tradotto significa ... L'ex Ministro dei Trasporti: "Sia chiaro, la nostra non sarà una fiducia incondizionata. Bensì una fiducia ponderata sulle azioni che questo governo intraprenderà" ... Se la fiducia è bipartisan non si può dire lo stesso del clima: Salvini incassa la 'bacchettata' sulla irreversibilità dell'euro, ma M5s e sinistra sono in subbuglio ...