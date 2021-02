Tommaso Zorzi lancia un appello alle fan per salvare Stefania al televoto

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’difanlunedì ha finalmente raggiunto il tanto atteso posto in finale e ha così raggiunto Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. L’influencer adesso si sente più sereno nella Casa del GF Vip e vorrebbe continuare questo percorso conOrlando, la quale però si trova in nomination insieme a L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

La Ruta ha parlato anche della nomination die il consiglio ricevuto da Stefania Orlando : Sue la sua nomination invece penso che non abbia detto la verità. Semplicemente non ...Pare sempre più difficile in questo senso un coinvolgimento di, che comunque dovrà essere contattato dopo la finale del Grande fratello vip 5 prevista il primo di marzo. Infine, il cast ...Roberto Zappulla, compagno di Maria Teresa Ruta, si scaglia contro Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dopo il confronto al Grande Fratello Vip. Maria Teresa Ruta, dopo aver superato indenne la bellezza ...Pierpaolo Pretelli, confidandosi con Andrea Zenga, pensa che la sua storia d'amore con Giulia Salemi l'abbia penalizzata ...