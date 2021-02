Tokyo chiude in frazionale ribasso. Asia mista

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le bosetiche chiudono gli scambi a due velocità, guardando al balzo dei rendimenti dei Treasury USA, che ha rivitalizzato il dollaro e sembra anticipare mosse restrittive della Fed. Sessione debole per il listino di, che termina con un calo dello 0,58% sul Nikkei 225, mentre il Topix lima lo 0,22%. Inanche la piazza di Seoul (-0,93%). Giornata brillante per le borse cinesi, sostenute dal settore tecnologico. Shanghai guadagna l’1,43% e Shenzhen termina in crescita del 2,12%. Molto bene la Borsa di Taiwan che balza del 3,54%, grazie all’exploit di Taiwan Semiconductor (+5%). Fra le altre borse cheranno più tardi gli scambi, denaro su Hong Kong (+1,22%), mentre sono deboli Singapore (-0,35%), Jakarta (-1,11%), Kuala Lumpur (-0,47%) e Bangkok (-0,34%). In ...

ForexOnlineMeIt : Borse asiatiche positive, Tokyo chiude a +1,28% - zazoomblog : Borse asiatiche positive Tokyo chiude a +128% - #Borse #asiatiche #positive #Tokyo - newsfinanza : Borse asiatiche positive, Tokyo chiude a +1,28% - newsfinanza : Borse asiatiche positive, Tokyo chiude in grande rialzo - InvestingItalia : #Borsa Tokyo chiude in rialzo su miglioramento outlook settore auto - -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo chiude

Il Messaggero

Sessione debole per il listino di, che termina con un calo dello 0,58% sul Nikkei 225 , mentre il Topix lima lo 0,22%. In ribasso anche la piazza di Seoul ( - 0,93%). Giornata brillante per le ...Chiusura in calo per la Borsa didove hanno prevalso le prese di profitto dopo due sessioni di forte crescita. Anche la seduta incerta di Wall Street non ha aiutato il mercato a prendere una direzione chiara. A fine seduta l'...Chiusura col segno meno per la Borsa di Tokyo, dove hanno prevalso le prese di profitto dopo due sessioni di forte crescita. A fine seduta l‘indice Nikkei ha segnato un calo dello 0,58% a 30.292,19 pu ...I future Usa sono positivi e sostengono il sentiment sui mercati anche se preoccupano i rialzi dei rendimenti per gli effetti sull'azionario. Effetti sul dollaro che si rafforza. Oro sotto 1.800 dolla ...