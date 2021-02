Tiroide e gozzo | cause | sintomi e conseguenze

Leggi su dilei

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) In termini generali laè una ghiandola endocrina a forma di farfalla che si trova nel collo. Le due ali dell’organo formano i cosiddetti lobi, mentre la zona centrale si chiama istmo. Normalmente è piccola e aumenti del volume della ghiandola possono essere legati a particolari patologie o al classico. Ipotiroidismo e ipertiroidismo Quello che conta è ricordare che laè di grande importanza per il benessere dell’organismo. Produce una serie di ormoni che operano direttamente su diversi organi e influisce su fattori fondamentali per il corpo. In chi ha lache lavora poco, ossia soffre di ipotiroidismo, il cuore tende a battere più lentamente, si sente molto di più la fatica, si soffre di più il freddo e i valori di colesterolo nel sangue tendono a salire. Accade l’esatto contrario se la ...