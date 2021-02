TIM, Puglia prima Regione italiana senza Digital Divide (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ laPuglia la prima Regione italiana a chiudere il Digital Divide. Lo comunica TIM in una nota annunciando di aver completato in questi giorni il piano di copertura in banda ultralarga attraverso la rete FTTx (ovvero con tecnologie FTTC fino a 200 Mbps e FTTH fino a 1 Gigabit/s), che raggiunge il 99,4% delle famiglie che utilizzano la rete fissa, con il restante 0,6% che viene coperto anche attraverso connessioni ultrabroadband FWA o satellitari. Grazie a questa accelerazione – si legge – “cittadini e imprese pugliesi possono accedere alle tecnologie di ultima generazione e ai servizi Digitali più evoluti”. Continua a marciare a passo spedito il piano di sviluppo della fibra ottica, nonostante la fase emergenziale legata al Covid-19 e, nel caso della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – E’ lalaa chiudere il. Lo comunica TIM in una nota annunciando di aver completato in questi giorni il piano di copertura in banda ultralarga attraverso la rete FTTx (ovvero con tecnologie FTTC fino a 200 Mbps e FTTH fino a 1 Gigabit/s), che raggiunge il 99,4% delle famiglie che utilizzano la rete fissa, con il restante 0,6% che viene coperto anche attraverso connessioni ultrabroadband FWA o satellitari. Grazie a questa accelerazione – si legge – “cittadini e imprese pugliesi possono accedere alle tecnologie di ultima generazione e ai servizii più evoluti”. Continua a marciare a passo spedito il piano di sviluppo della fibra ottica, nonostante la fase emergenziale legata al Covid-19 e, nel caso della ...

