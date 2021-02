Tg Riabilitazione, edizione del 17 febbraio 2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’articolazione del ginocchio in determinate condizioni e situazioni può riportare delle lesioni tali da richiedere un approccio chirurgico. L’intervento di protesi oggi, grazie a una sviluppata tecnologia robotica, è sempre meno invasivo. Il paziente può tornare a condurre una vita normale, senza particolari limitazioni, molto presto. Per capire quando c’è l’indicazione per questo tipo di intervento, a chi è rivolto e quanti tipi di protesi esistono, ma anche il ruolo fondamentale che è svolto dalla riabilitazione, l’agenzia di stampa Dire ha approfondito l’argomento con Vincenzo Sessa, primario di Ortopedia al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’articolazione del ginocchio in determinate condizioni e situazioni può riportare delle lesioni tali da richiedere un approccio chirurgico. L’intervento di protesi oggi, grazie a una sviluppata tecnologia robotica, è sempre meno invasivo. Il paziente può tornare a condurre una vita normale, senza particolari limitazioni, molto presto. Per capire quando c’è l’indicazione per questo tipo di intervento, a chi è rivolto e quanti tipi di protesi esistono, ma anche il ruolo fondamentale che è svolto dalla riabilitazione, l’agenzia di stampa Dire ha approfondito l’argomento con Vincenzo Sessa, primario di Ortopedia al Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma.

YOUNG_AISM_VI : RT @AISM_onlus: ‘Imparare a cadere e a rialzarsi da terra in sicurezza’. E’ quanto insegna il Servizio Riabilitativo Aism Liguria, con un c… - GabboAntoninoN1 : RT @AISM_onlus: ‘Imparare a cadere e a rialzarsi da terra in sicurezza’. E’ quanto insegna il Servizio Riabilitativo Aism Liguria, con un c… - AISM_onlus : ‘Imparare a cadere e a rialzarsi da terra in sicurezza’. E’ quanto insegna il Servizio Riabilitativo Aism Liguria,… - Agenzia_Dire : ‘Imparare a cadere e a rialzarsi da terra in sicurezza’. E’ quanto insegna il Servizio Riabilitativo Aism Liguria,… -