Tg Politico Parlamentare | edizione del 17 febbraio 2021

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tradisce l’emozione Mario Draghi che a Palazzo Madama incassa la fiducia dei senatori. Nel fissare le priorità del suo mandato il premier indica nella pandemia la prima sfida da affrontare. “Il virus è nemico di tutti”. La campagna vaccinale -dice Draghi – sarà potenziata con il ricorso alla protezione civile e alle forze armate. In un passaggio applaudito dal centrosinistra ma contestato dal centrodestra, Draghi ringrazia l’ex premier Conte per il lavoro svolto. Sulla riforma del fisco, il presidente del consiglio annuncia una revisione profonda dell’Irpef, tasse ridotte e progressive secondo il modello danese e un deciso contrasto all’evasione fiscale. Puntuale anche il richiamo all’irreversibilità dell’euro, chiaro riferimento alle parole di Salvini delle scorse ore. Quello presieduto dall’ex governatore della Bce sarà un governo atlantista ed europeista, perché senza euro – osserva Draghi – c’è meno Italia. In maggioranza pochi i dissensi. Il senatore 5stelle Danilo Toninelli annuncia “una fiducia a tempo. Valuteremo giorno per giorno”, dice. UE, IN ARRIVO ALTRE 300 MILIONI DI DOSI DI MODERNA

