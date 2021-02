Tg Cinema | edizione del 17 febbraio 2021

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) È crudele, ama le pellicce ed ha un'ossessione per i cuccioli di dalmata. Lei è Crudelia De Mon, che appare in versione 'punk' nel primo poster dell'atteso live action 'Crudelia'. C'è Emma Stone nei panni dell'amata villain apparsa per la prima volta nel 1961 nel classico d'animazione Disney 'La Carica dei 101'. La pellicola racconterà le origini di questo enigmatico personaggio, partendo dalla sua adolescenza e mostrando al pubblico una De Mon in veste punk e ribelle, diversa da quella che abbiamo visto nel cartone e nei live action 'La carica dei 101: Questa volta la magia è vera' e 'La carica dei 102'. Il film – diretto dal regista di 'Tonya', Craig Gillespie – debutterà a maggio. Ancora non si sa se uscirà su Disney+ o al cinema, la scelta sarà presa in base alla riapertura delle sale.