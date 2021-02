Test di illusione ottica nella Giornata Mondiale del Gatto | che cosa vedi nell’immagine?

infoitscienza : Fai il test e aguzza la vista. Riesci a vedere il cane? È un’illusione ottica -

Ultime Notizie dalla rete : Test illusione

Yeslife

...per i giallorossi darà unimportante, ma per Criaco non è corretto parlare di viatico: 'Vincere le partite, specie gli scontri diretti, equivale a dare segnali importanti. Nessuna, ...Vuoi scoprire di più su te stesso e sul tuo carattere? Fai ilvisivo della personalità conottica. Osserva l'immagine e rispondi d' istinto Chi siamo? Perchè reagiamo in un determinato modo rispetto alle milioni variabili che la vita ci pone di ...Nella Giornata Mondiale del Gatto, abbiamo pensato di proposti un simpatico test di illusione ottica: che cosa vedi, un gatto od una scarpa?Come vedi queste linee? La stravagante illusione ottica della cecità di curvatura dove le linee ondulate sembrano a zig-zag.