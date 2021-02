(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ledimatch del Girone C di Serie C che inizierà alle 15:(4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Paghera, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disp.: Vitali, Celli, Damian, Proietti, Ferrante, Torromino, Russo, Suagher, Raicevic, Peralta, Laverone, Frascatore. All.: Lucarelli.(3-5-2): Confente; Silvestri, Giosa, Tonucci; Calapai, Welbeck, Dall’Oglio, Zanchi; Manneh, Sarao, Golfo. A disp.: Santurro, Claiton, Rosaia, Reginaldo, Vrikkis, Izco, Maldonado, ALbertini, Sales, Pinto, Lo Duca, Di Piazza. All.: Raffaele.Arbitro: Feliciani di Teramo. ITA Sport Press.

TernanaT : ???? #TERNANACATANIA ?? Torna Mammarella in difesa ?? A centrocampo inedita coppia Paghera-Salzano #terni #ternana… - TernanaNews : Ternana-Catania, Salzano a Cusano TV: 'Faremo di tutto per vincere' - FT46LoveCatania : RT @SportSicilia: #Ternana #Catania formazioni ufficiali - SportSicilia : #Ternana #Catania formazioni ufficiali - ItaSportPress : Ternana-Catania, le formazioni ufficiali - -

Ultime Notizie dalla rete : Ternana Catania

DIRETTA: I TESTA A TESTA La diretta disi gioca oggi per la 17esima volta se si considerano anche le sfide disputate al Massimino. Il bilancio ci parla di 4 successi dei ...Dopo la netta vittoria casalinga ottenuta contro la Casertana , lasi prepara ad affrontare ilnel 25esimo turno del girone C di Serie C.si prospetta un match molto interessante in cui i padroni di casa, in caso di vittoria, consoliderebbero ulteriormente la prima posizione in classifica. Ilinvece ha bisogno ...Salzano è pronto per la sfida contro il Catania: "Torno a giocare a centrocampo, spero di ripagare la fiducia di Lucarelli" ...Sono uscite poco fa le formazioni ufficiali di Ternana-Catania. Negli umbri torna Mammarella dal 1', mentre a centrocampo spazio alla coppia Paghera-Salzano. Davanti, Vantaggiato vince ...