Tennis | Sofia Kenin si è operata di appendicite | previste alcune settimane di stop

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Svelato dalla diretta interessata il motivo per cui non ha giocato il Phillip Island Trophy, alias WTA di Melbourne 4, dopo l’uscita di scena agli Australian Open per mano dell’estone Kaia Kanepi. L’americana, che ha ceduto già al secondo turno lo scettro del 2020, ha infatti svelato tramite i propri social di essersidi. Questo il messaggio della giocatrice: “Ciao ragazzi! Vorrei condividere con voi quanto mi è successo qualche giorno fa. Lunedì sono andata nello studio del medico del torneo con un dolore addominale acuto. Sono stata da lui esaminata e portata in ospedale per maggiori approfondimenti. Mi è stata diagnosticata un’acuta dopo il completamento di una tomografia computerizzata. Mi sono dovuta operare e sempre lunedì, all’Epworth Hospital ...

OA_Sport : Tennis: Sofia Kenin, appendicite e operazione. Diverse settimane di stop per l'americana - FazSabz : RT @SuperTennisTv: 18 anni Senza ranking Al suo 3° match nel circuito maggiore La wild card Olivia Gadecki è la prima teenager senza class… - Santa_Subito1 : RT @SuperTennisTv: 18 anni Senza ranking Al suo 3° match nel circuito maggiore La wild card Olivia Gadecki è la prima teenager senza class… - fantom9 : RT @SuperTennisTv: 18 anni Senza ranking Al suo 3° match nel circuito maggiore La wild card Olivia Gadecki è la prima teenager senza class… - apicella57 : RT @SuperTennisTv: 18 anni Senza ranking Al suo 3° match nel circuito maggiore La wild card Olivia Gadecki è la prima teenager senza class… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Sofia

Ubi Tennis

... Nora Niedmers,Scatola,Farsetti, Rachele Bacciarini, Alessia Duchi, Viola Cipriani eMacis. IlGiotto potrà tifare anche per ben cinque squadre senior impegnate in serie D ...... Nora Niedmers,Scatola,Farsetti, Rachele Bacciarini, Alessia Duchi, Viola Cipriani eMacis. IlGiotto potrà tifare anche per ben cinque squadre senior impegnate in serie D ...Svelato dalla diretta interessata il motivo per cui non ha giocato il Phillip Island Trophy, alias WTA di Melbourne 4, dopo l'uscita di scena agli Australian Open per mano dell'estone Kaia Kanepi. L'a ...AREZZO – Il Tennis Giotto opta per la continuità. Il circolo aretino ha ufficializzato i nomi dei tennisti delle tre squadre che, a partire dalla prossima primavera, saranno impegnate in serie B e in ...