Tennis | Fed Cup | Romania-Italia si giocherà a Cluj ad aprile

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) La sfida play-off della Billie Jean King Cup tra, in calendario venerdì 16 e sabato 17, si. Lo ha annunciato la federromena. Le otto partite di spareggio, tra cui quella che vedrà l’guidata da Tathiana Garbin impegnata in, si disputeranno dunque durante la settimana delle Finals, in programma dal 13 al 18a Budapest, in Ungheria. Gli spareggi play-off (in casa o trasferta) sono parte integrante della Coppa del Mondo a squadre (ex Fed Cup), ribattezzata lo scorso settembre ‘Billie Jean King Cup’. Sedici squadre nazionali scenderanno in campo per assicurarsi la possibilità di giocare i preliminari del World Group 2022 della Billie Jean King Cup. SportFace.