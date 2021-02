Tempesta d'amore, anticipazioni 17 febbraio: il ricatto di Christoph (Di mercoledì 17 febbraio 2021) A Tempesta d'amore non mancheranno i colpi di scena per quanto concerne la vendetta di Ariane contro Christoph che si avvierà a vivere una svolta importante, come spiegano le anticipazioni di oggi, mercoledì 17 febbraio. La Kalenberg, su invito di Karl, ha deciso di abbandonare la sua guerra contro l'uomo e rifarsi una vita con lui, ma il ritorno del Saalfeld ha cambiato i programmi di Ariane. Christoph, infatti, nel corso della sua trasferta in Thailandia, ha trovato le prove del coinvolgimento dei Kalenberg nell'incendio che ha distrutto il suo hotel di lusso e ora sarà intenzionato a mandare Karl in prigione. Il fratello di Linda ricatterà Ariane: se non vuole che l'ex marito finisca in manette, deve restituirgli i suoi soldi. Tuttavia, la perfida dark lady spiazzerà ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ad'non mancheranno i colpi di scena per quanto concerne la vendetta di Ariane controche si avvierà a vivere una svolta importante, come spiegano ledi oggi, mercoledì 17. La Kalenberg, su invito di Karl, ha deciso di abbandonare la sua guerra contro l'uomo e rifarsi una vita con lui, ma il ritorno del Saalfeld ha cambiato i programmi di Ariane., infatti, nel corso della sua trasferta in Thailandia, ha trovato le prove del coinvolgimento dei Kalenberg nell'incendio che ha distrutto il suo hotel di lusso e ora sarà intenzionato a mandare Karl in prigione. Il fratello di Linda ricatterà Ariane: se non vuole che l'ex marito finisca in manette, deve restituirgli i suoi soldi. Tuttavia, la perfida dark lady spiazzerà ...

