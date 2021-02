Taranto, ex Ilva: sciopero dei lavoratori dell’amministrazione straordinaria, richieste dell’accusa nel processo “Ambiente svenduto” Altra giornata campale per le questioni del siderurgico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È in corso a Taranto la mobilitazione dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria. È uno sciopero che riguarda i destini di 1600 lavoratori nel capoluogo ionico. Ripristinare l’integrazione salariale alla cassa integrazione straordinaria, la richiesta. I lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria non possono essere considerati di serie B, è il senso della protesta indetta dai sindacati. Sempre in tema di siderurgico di Taranto, oggi le richieste dell’accusa nell’ambito del processo “Ambiente svenduto” in corso nel tribunale della città ionica. Gli imputati a vario titolo sono 47, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È in corso ala mobilitazione deidiin amministrazione. È unoche riguarda i destini di 1600nel capoluogo ionico. Ripristinare l’integrazione salariale alla cassa integrazione, la richiesta. Idiin amministrazionenon possono essere considerati di serie B, è il senso della protesta indetta dai sindacati. Sempre in tema didi, oggi lenell’ambito del” in corso nel tribunale della città ionica. Gli imputati a vario titolo sono 47, ...

