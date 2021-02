Tangentopoli, 29 anni fa cominciava la famosa inchiesta italiana (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Oggi affronteremo un momento drammatico della storia d’Italia. Il 17 febbraio 1992 cominciava una drammatica inchiesta giudiziaria che avrebbe sconvolto la società del nostro paese. Parleremo di arresti, di tangenti e di Prima Repubblica. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a Tangentopoli. Tangentopoli, l’inizio della fine della Prima Repubblica Tagentopoli, anche nota come Mani pulite, è un termine giornalistico coniato per indicare una vasta inchiesta anticorruzione che colpì non solo Milano ma molte altre città italiane. Un fatto drammatico che intaccò i partiti politici principali dell’epoca come il PSI e la DCI. Un’inchiesta incredibile che cominciò proprio il 17 febbraio di 29 anni fa con un arresto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Benvenuti nel viaggio nel tempo di Metropolitan Today. Oggi affronteremo un momento drammatico della storia d’Italia. Il 17 febbraio 1992una drammaticagiudiziaria che avrebbe sconvolto la società del nostro paese. Parleremo di arresti, di tangenti e di Prima Repubblica. Abbiamo dedicato la puntata di oggi a, l’inizio della fine della Prima Repubblica Tagentopoli, anche nota come Mani pulite, è un termine giornalistico coniato per indicare una vastaanticorruzione che colpì non solo Milano ma molte altre città italiane. Un fatto drammatico che intaccò i partiti politici principali dell’epoca come il PSI e la DCI. Un’incredibile che cominciò proprio il 17 febbraio di 29fa con un arresto a ...

ruvesi_it : ALMANACCO DI - leonemaschio : RT @Radio1Rai: Alle 17, a #IlMixDelleCinque, @giovanniminoli racconta in due puntate #Tangentopoli, stagione che negli anni '90 cambiò l'#… - PButtafuoco : RT @Radio1Rai: Alle 17, a #IlMixDelleCinque, @giovanniminoli racconta in due puntate #Tangentopoli, stagione che negli anni '90 cambiò l'#… - giovanniminoli : RT @Radio1Rai: Alle 17, a #IlMixDelleCinque, @giovanniminoli racconta in due puntate #Tangentopoli, stagione che negli anni '90 cambiò l'#… - serenamia5 : RT @marchesaangeli: -

Ultime Notizie dalla rete : Tangentopoli anni Pci, così si è infranto il sogno riformista

Forse quel miracolo sarebbe potuto avvenire in Italia negli anni '70, visto che alcune delle figure ... dall'avvento del Mattarellum a seguito del referendum e di Tangentopoli alla prima stagione dei ...

Nasce ufficialmente il Governo Draghi

... altresì, Tangentopoli ) che sconquassarono irreversibilmente la cd. Prima Repubblica . L'italiano ...che certifica ormai da tempo - con lo sgretolamento dell'esperimento del bipolarismo agli inizi Anni ...

Tangentopoli, 29 anni fa cominciava la famosa inchiesta italiana Metropolitan Magazine Italia Almanacco Del 17 Febbraio

E’ il 48° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 317 giorni. A Roma il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 17:46 (ora solare)A Milano il sole sorge alle 07:21 e tramonta alle 17: ...

Dagli anni di piombo al populismo penale, trent’anni di giustizia

In principio fu una rivista, edita dal manifesto a partire dal marzo 1985: articoli lunghissimi, quasi dei trattati di filosofia politica, perlopiù assolutamente improponibili al giorno d’oggi, scritt ...

Forse quel miracolo sarebbe potuto avvenire in Italia negli'70, visto che alcune delle figure ... dall'avvento del Mattarellum a seguito del referendum e dialla prima stagione dei ...... altresì,) che sconquassarono irreversibilmente la cd. Prima Repubblica . L'italiano ...che certifica ormai da tempo - con lo sgretolamento dell'esperimento del bipolarismo agli inizi...E’ il 48° giorno dell’anno, 7ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 317 giorni. A Roma il sole sorge alle 07:02 e tramonta alle 17:46 (ora solare)A Milano il sole sorge alle 07:21 e tramonta alle 17: ...In principio fu una rivista, edita dal manifesto a partire dal marzo 1985: articoli lunghissimi, quasi dei trattati di filosofia politica, perlopiù assolutamente improponibili al giorno d’oggi, scritt ...