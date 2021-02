Tajani (Forza Italia): “Governo Draghi è un successo di Berlusconi. Saremo protagonisti” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Governo Draghi fiducia, toni trionfalistici da Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, che a proposito del nuovo esecutivo dice: “E’ un successo di Berlusconi, Saremo protagonisti rimanendo ancorati nel centrodestra. Vogliamo riacquistare centralità politica, i sondaggi già ci premiano”. Così ha detto in una lunga intervista a Radio Cusano Campus in cui, dopo aver rivendicato i meriti di Forza Italia, ha anche ribadito quello che è già chiaro a tutti: la grande indipendenza del nuovo premier. “I ministri? Li ha scelti tutti Draghi”, ha detto il numero due azzurro. Governo Draghi fiducia, Tajani: “Forza ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021)fiducia, toni trionfalistici da Antonio, vicepresidente di, che a proposito del nuovo esecutivo dice: “E’ undirimanendo ancorati nel centrodestra. Vogliamo riacquistare centralità politica, i sondaggi già ci premiano”. Così ha detto in una lunga intervista a Radio Cusano Campus in cui, dopo aver rivendicato i meriti di, ha anche ribadito quello che è già chiaro a tutti: la grande indipendenza del nuovo premier. “I ministri? Li ha scelti tutti”, ha detto il numero due azzurro.fiducia,: “...

