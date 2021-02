Tacchinardi è sicuro | “Porto-Juve importante per il futuro di Conceicao”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sergioci riprova. Due anni fa, da allenatore delgiocò un brutto scherzo alla Roma, eliminandola agli ottavi di finale di Champions League. Ora il tecnicoghese tenta di ripetersi affrontando lantus. Curiosamente le due italiane affrontate finora sono state le sue più dure rivali da calciatore nell'esperienza in Italia.vestì la maglia della Lazio dal 1998 al 2000 e in un secondo momento nel 2003/04. Inoltre giocò con Parma e Inter. Contro i giallorossi si tolse grandi soddisfazioni nei derby, vincendo anche uno scudetto nel 2000, ma perdendone uno nella stagione precedente, anche a causa di una stracittadina persa contro la Roma. Ai danni dellantus si tolse la soddisfazione di vincere la volata in cui la Vecchia Signora rimase intrappolata ...

, che ora commenta la Champions in tv per Mediaset, spinge l'Atalanta verso la grande impresa. Sentiamolo., cosa significa trovare il Real Madrid, per l'Atalanta? E' missione ......Milik vicino al Marsiglia: "Per le casse del Napoli non sarebbe molto buono. Se poteva darlo all'estero prima era meglio. Se gioca, il polacco non può fare che bene. Dialla Juve ...Ai microfoni di A Bola, l'ex bianconero Alessio Tacchinardi ha parlato di Sergio Conceicao, ora allenatore del Porto che stasera sfiderà la sua Juventus. "Con Sergio abbiamo ...L'ex centrocampista ha giocato per sei stagioni con il tecnico dei Blancos, Zidane: "Allenatore concreto e vincente, Gasp lo può mettere in difficoltà" ...