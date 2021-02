Sycomore AM riconosciuta “Miglior Boutique di Investimento ESG”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) –Asset Management, società pioniera in Europa negli investimenti socialmente responsabili e parte della piattaforma multi-di Generali Investments, è statacome “diESG” ai premi “ESG Champions” di MainStreet Partners. La società di advisory ha promosso la prima edizione dei riconoscimenti “ESG Champions” con l’obiettivo di selezionare i campioni della sostenibilità tra 350 strategie, gestite da oltre 60 asset manager internazionali, valutati attraverso una metodologia di rating proprietario sulla base di 3 pilastri (Società e Team di gestione, Strategia, Portafoglio) e 80 indicatori diversi.AM, fra le 11 categorie di vincitori, ha ottenuto il riconoscimento grazie all’attenzione nel ...

