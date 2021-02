Super Anticiclone caldo, esploderà la primavera dal weekend. Quanto durerà? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’inverno va assopendosi, dopo la grande performance collegata all’irruzione d’aria gelida dalla Russia. Masse d’aria più miti ed umide hanno scalzato il freddo preesistente, con temperature che si stanno riallineando quasi ovunque su valori più consoni al periodo. Questa mitezza è però solo l’antipasto di Quanto avverrà dal weekend quando ci sarà l’elevazione di un promontorio anticiclonico subtropicale verso il Mediterraneo e l’Europa, addirittura sino ad arrivare al Baltico e alla Scandinavia meridionale. Dal weekend l’Anticiclone giganteggerà su oltre mezza EuropaTale rimonta anticiclonica scaturirà dalle dinamiche della Depressione d’Islanda con l’affondo di una saccatura verso l’Atlantico Portoghese. Aria fredda affonderà verso il Marocco, mentre aria più calda risalirà verso il Mediterraneo e l’Europa ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’inverno va assopendosi, dopo la grande performance collegata all’irruzione d’aria gelida dalla Russia. Masse d’aria più miti ed umide hanno scalzato il freddo preesistente, con temperature che si stanno riallineando quasi ovunque su valori più consoni al periodo. Questa mitezza è però solo l’antipasto diavverrà dalquando ci sarà l’elevazione di un promontorio anticiclonico subtropicale verso il Mediterraneo e l’Europa, addirittura sino ad arrivare al Baltico e alla Scandinavia meridionale. Dall’giganteggerà su oltre mezza EuropaTale rimonta anticiclonica scaturirà dalle dinamiche della Depressione d’Islanda con l’affondo di una saccatura verso l’Atlantico Portoghese. Aria fredda affonderà verso il Marocco, mentre aria più calda risalirà verso il Mediterraneo e l’Europa ...

ilmeteoit : #Meteo: #WEEKEND con #SUPER #ANTICICLONE #PRIMAVERILE, ma ci saranno #ECCEZIONI - CentroMeteoITA : #METEO - ANTICIPO di #PRIMAVERA in arrivo con un SUPER ANTICICLONE, ma per quanto tempo? - infoitinterno : Il 'super' anticiclone in arrivo - infoitinterno : Meteo estremo: dal grande freddo al super anticiclone e ritorno (passando per un po' di pioggia) - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA – in vista un SUPER ANTICICLONE, tendenza fino a marzo #16febbraio -