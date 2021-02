Su Disney+ arriva Star: ecco tutte le novità originali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con la presentazione di Star, Disney + ha annunciato tutte le novità in arrivo sul suo nuovo canale a partire dal 23 febbraio Ormai mancano pochi giorni. Il 23 febbraio arriverà sulla piattaforma streaming dedicata alle famiglie Disney+ il nuovo canale Star. A fronte di un piccolo aumento dell’abbonamento, Star si affiancherà agli altri canali già presenti nella piattaforma andando a soddisfare le richieste del pubblico più adulto. Il nuovo brand di intrattenimento generale porterà con sé tantissime novità tra cinema e serie TV. Nel giro di un anno il catalogo di Disney+ sarà infatti arricchito di 400 film e 6.000 episodi di serie televisive. Tra le novità in arrivo, vi saranno svariate produzioni originali, non ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Con la presentazione di, Disney + ha annunciatolein arrivo sul suo nuovo canale a partire dal 23 febbraio Ormai mancano pochi giorni. Il 23 febbraio arriverà sulla piattaforma streaming dedicata alle famiglieil nuovo canale. A fronte di un piccolo aumento dell’abbonamento,si affiancherà agli altri canali già presenti nella piattaforma andando a soddisfare le richieste del pubblico più adulto. Il nuovo brand di intrattenimento generale porterà con sé tantissimetra cinema e serie TV. Nel giro di un anno il catalogo disarà infatti arricchito di 400 film e 6.000 episodi di serie televisive. Tra lein arrivo, vi saranno svariate produzioni, non ...

DisneyPlusIT : La verità è là fuori! #XFiles arriva con Star su Disney+. Un nuovo mondo di intrattenimento ti aspetta in streamin… - tuttoteKit : Su Disney+ arriva #Star: ecco tutte le novità originali #Boris #DisneyPlus #tuttotek - hereisISA : RT @DisneyPlusIT: La verità è là fuori! #XFiles arriva con Star su Disney+. Un nuovo mondo di intrattenimento ti aspetta in streaming su #… - RogerioFreeyes : RT @DisneyPlusIT: La verità è là fuori! #XFiles arriva con Star su Disney+. Un nuovo mondo di intrattenimento ti aspetta in streaming su #… - je_lsa : RT @DisneyPlusIT: La verità è là fuori! #XFiles arriva con Star su Disney+. Un nuovo mondo di intrattenimento ti aspetta in streaming su #… -