Stojkovic | “Fui vicino al Milan | ecco perché non arrivai in rossonero” | News

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dragan, ex grande calciatore della ex Jugoslavia, ha rivelato come illo volesse acquistare dalla Stella Rossa al culmine della sua carriera: “FuialnoninPianeta

PianetaMilan : #Stojkovic: 'Fui vicino al @acmilan: ecco perché non arrivai in rossonero' | #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan (… -

Ultime Notizie dalla rete : Stojkovic Fui

Pianeta Milan

Quindi dobbiamo essere preparati a partire da domani' Abbiamo voluto essere qui dopo tanti sacrifici e quindi siamo contenti di giocare in Europa, poi ci sarà il tempo necessario per preparare bene il ...L'ex fantasista Dragan Stojkovic, in occasione di Stella Rossa-Milan, ha parlato rievocando le battaglie tra le due squadre in Champions League ...