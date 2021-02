“Stiamo insieme”. Gossip bomba: i rumors sono stati confermati. E scatta il primo tatuaggio ‘di coppia’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chiara Nasti è la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo. I diretti interessati hanno deciso di confermare la notizia che circola da giorni con un selfie in bianco e nero e con mascherina. A condividerlo su Instagram la web influencer e imprenditrice, che in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi (dove è andata via qualche giorno dopo per amore dell’ex fidanzato Ugo). Lo scatto è stato poi re-postato dal campione della Roma, che è apparso felice accanto alla modella napoletana. Ma non è tutto: Nicolò Zaniolo si è regalato pure un nuovo tatuaggio, come mostrato nelle storie Instagram condivise dalla nuova fiamma Chiara Nasti. Un cuore sul petto che molto probabilmente simboleggia questa nuova fase della sua vita. Zaniolo non ha attraversato un buon momento sia dal punto di vista professionale che privato. La gravidanza dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta ha scatenato le ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Chiara Nasti è la nuova fidanzata di Nicolò Zaniolo. I diretti interessati hanno deciso di confermare la notizia che circola da giorni con un selfie in bianco e nero e con mascherina. A condividerlo su Instagram la web influencer e imprenditrice, che in passato ha partecipato all’Isola dei Famosi (dove è andata via qualche giorno dopo per amore dell’ex fidanzato Ugo). Lo scatto è stato poi re-postato dal campione della Roma, che è apparso felice accanto alla modella napoletana. Ma non è tutto: Nicolò Zaniolo si è regalato pure un nuovo, come mostrato nelle storie Instagram condivise dalla nuova fiamma Chiara Nasti. Un cuore sul petto che molto probabilmente simboleggia questa nuova fase della sua vita. Zaniolo non ha attraversato un buon momento sia dal punto di vista professionale che privato. La gravidanza dell’ex fidanzata Sara Scaperrotta ha scatenato le ...

