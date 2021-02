Stella Rossa-Milan, Krunic: “Spezia? Non siamo stati noi” | News (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rade Krunic, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Stella Rossa-Milan di Europa League. Ecco cosa ha detto Stella Rossa-Milan, Krunic: “Spezia? Non siamo stati noi” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rade, centrocampista rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia didi Europa League. Ecco cosa ha detto: “? Nonnoi”Pianeta

Mattweet88 : RT @cmdotcom: #StellaRossa, #Stankovic avvisa il #Milan: 'Siamo in forma, ma Theo ricorda Maicon. Provo a fare un favore all'#Inter...' htt… - sportli26181512 : Pioli: “Mandzukic pronto. E il Marakana pieno avrebbe caricato anche noi...”: Pioli: “Mandzukic pronto. E il Maraka… - Gazidiss : @MilanNewsit Mi auguro che la Stella Rossa possa consegnare all'Inter un Milan pieno di infortuni* - Yuro_23 : RT @UEFAcom_it: ??? Il derby all'orizzonte non distrae l'@acmilan: massima concentrazione sulla Stella Rossa, parola di Stefano Pioli ?? #UE… - MalaR1der : @LukeRedblack @MilanNewsit Si davvero, pensa i tifosi della stella rossa come so contenti poracci -