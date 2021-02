Stella Rossa-Milan: i convocati di Pioli per il match di domani (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Stella Rossa-Milan: ecco la lista dei convocati di mister Pioli per il match di Europa League in programma domani sera Da Milanello a Belgrado: i rossoneri si preparano a volare in terra serba per giocare, giovedì 18 febbraio alle 18.55 allo Stadion Rajko Miti?, l’andata dei Sedicesimi di finale di Europa League. Dopo l’allenamento di rifinitura, prima della partenza della squadra, Mister Pioli ha diramato la lista dei convocati per Stella Rossa-Milan. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhano?lu, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021): ecco la lista deidi misterper ildi Europa League in programmasera Daello a Belgrado: i rossoneri si preparano a volare in terra serba per giocare, giovedì 18 febbraio alle 18.55 allo Stadion Rajko Miti?, l’andata dei Sedicesimi di finale di Europa League. Dopo l’allenamento di rifinitura, prima della partenza della squadra, Misterha diramato la lista deiper. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione: PORTIERI A. Donnarumma, G. Donnarumma, T?t?ru?anu. DIFENSORI Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Bennacer, Çalhano?lu, ...

