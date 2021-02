Stella Rossa-Milan domani in tv in chiaro? Canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Milan di Stefano Pioli proverà a risalire la china in Europa League, dopo la sconfitta per mano dello Spezia di Vincenzo Italiano, in Serie A. I rossoneri dovranno affrontare una dura trasferta in Serbia, al cospetto della Stella Rossa di Dejan Stankovic, squadra di certo ostica da sfidare. Il momento di forma non aiuta i meneghini, determinati comunque a lanciare un’importante segnale in ottica derby. Stella Rossa-Milan si disputerà giovedì 18 febbraio, a partire dalle ore 18.55. La diretta televisiva sarà disponibile su Sky Sport Uno (Canale 201 di Sky), con live streaming sulla piattaforma Sky Go. Lo scontro non sarà dunque fruibile in chiaro, tramite TV8. In alternativa alle ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ildi Stefano Pioli proverà a risalire la china in, dopo la sconfitta per mano dello Spezia di Vincenzo Italiano, in Serie A. I rossoneri dovranno affrontare una dura trasferta in Serbia, al cospetto delladi Dejan Stankovic, squadra di certo ostica da sfidare. Il momento di forma non aiuta i meneghini, determinati comunque a lanciare un’importante segnale in ottica derby.si disputerà giovedì 18 febbraio, a partire dalle ore 18.55. Latelevisiva sarà disponibile su Sky Sport Uno (201 di Sky), con livesulla piattaforma Sky Go. Lo scontro non sarà dunque fruibile in, tramite TV8. In alternativa alle ...

sonoio62269310 : Stella Rossa,Inter e Roma saranno 3 partite fondamentali che daranno la svolta alla stagione del #Milan - CarleBa83 : @giacomomugelles @SkySport Meno male che le imprese in Europa le fate voi.... ???????????? ed ora big match con la Stella… - sportface2016 : #EuropaLeague 2020/2021, #StellaRossaMilan: ecco come non perdere il confronto tra serbi e meneghini - carloalberto52 : @vivianobagnardi Comincerò stasera con il tifare PORTO ????... Continuando domani con il tifare STELLA ROSSA ????!!! - sportli26181512 : I marcatori rossoneri in Europa League: Calhanoglu davanti a tutti, poi Diaz e Hauge: Tempo di Europa, tempo di Ste… -